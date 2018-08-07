Без "троянських коней": в ЄС оновлять правила надання громадянства

"Єврокомісія стежить за розвитком ситуації із так званими "золотими паспортами" із великим занепокоєнням", - цитує німецька газета Die Welt єврокомісарку з питань правосуддя, захисту прав споживачів та гендерної рівності Веру Юрову у вівторковому випуску, 7 серпня.



За словами єврокомісарки, ЄС вже восени підготує нові норми щодо надання громадянства країнами-членами.



Юрова наголосила, що за останні роки зросла кількість паспортів країн ЄС, отриманих виключно на підставі здійснених інвестицій в економіку країни або внаслідок придбання дорогої нерухомості.



ЗМІ згадують такі країни, як Кіпр, Мальту і Грецію, які у великій кількості видають довгострокові дозволи на проживання (так звані "золоті візи") або повноцінне громадянство особам з Китаю або колишніх республік СРСР.



"Ми не хочемо ніяких "троянських коней" у Євросоюзі. Деякі країни-члени повинні докладати більших зусиль, щоб їхнє громадянство не отримували злочинці, які можуть нашкодити безпеці Європи або відмивати гроші (в ЄС - ред.)", - заявила Юрова.



Як повідомляв УНН, у підрозділах міграційної служби по Україні накопичилося вже понад 300 тисяч закордонних паспортів, які ще не забрали їх власники.



