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Без "троянських коней": в ЄС оновлять правила надання громадянства

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Єврокомісії через зростання кількості паспортів і дозволів на проживання, виданих виключно на підставі інвестованих грошей, планують створити нові норми щодо надання громадянства країнами-членами ЄС, передає УНН з посиланням на DW.

"Єврокомісія стежить за розвитком ситуації із так званими "золотими паспортами" із великим занепокоєнням", - цитує німецька газета Die Welt єврокомісарку з питань правосуддя, захисту прав споживачів та гендерної рівності Веру Юрову у вівторковому випуску, 7 серпня.

За словами єврокомісарки, ЄС вже восени підготує нові норми щодо надання громадянства країнами-членами.

Юрова наголосила, що за останні роки зросла кількість паспортів країн ЄС, отриманих виключно на підставі здійснених інвестицій в економіку країни або внаслідок придбання дорогої нерухомості.

ЗМІ згадують такі країни, як Кіпр, Мальту і Грецію, які у великій кількості видають довгострокові дозволи на проживання (так звані "золоті візи") або повноцінне громадянство особам з Китаю або колишніх республік СРСР.

"Ми не хочемо ніяких "троянських коней" у Євросоюзі. Деякі країни-члени повинні докладати більших зусиль, щоб їхнє громадянство не отримували злочинці, які можуть нашкодити безпеці Європи або відмивати гроші (в ЄС -  ред.)", - заявила Юрова.

Як повідомляв УНН, у підрозділах міграційної служби по Україні накопичилося вже понад 300 тисяч закордонних паспортів, які ще не забрали їх власники.

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