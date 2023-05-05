Без света часть потребителей в Киевской и еще в ряде областей - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На утро 5 мая без электроснабжения остается часть потребителей в по меньшей мере семи областях, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
Энергетики продолжают фиксировать повреждения инфраструктуры из-за вражеских обстрелов. "В частности, по состоянию на утро после артиллерийского удара по одному из энергетических объектов в Донецкой области было аварийное отключение энергоблока ТЭС. Обесточена угольная шахта", - указали в ведомстве.
Также из-за обстрелов оккупантов, как сообщается, остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью, сообщили в министерстве.
Указано, что есть отключения электроэнергии в Киевской области. "В Ирпенском районе из-за технологических нарушений без света - более 18 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.
В то же время энергетики постоянно работают над восстановлением электроснабжения. За сутки по стране запитано более 47 тысяч потребителей. Большинство из них - в Донецкой области.
"Энергетическая система работает без ограничений, с резервом мощности", - заверили в Минэнерго.
Напомним
Армия рф в ночь на 4 мая нанесла удар по энергообъекту в Донецкой области.