Без світла частина споживачів на Київщині та ще в низці областей - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На ранок 5 травня без електропостачання залишається частина споживачів у щонайменше семи областях, повідомили у Міненерго, пише УНН.
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Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. "Зокрема, станом на ранок після артилерійського удару по одному з енергетичних об'єктів на Донеччині було аварійне відключення енергоблоку ТЕС. Знеструмлено вугільну шахту", - вказали у відомстві.
Також через обстріли окупантів, як повідомляється, залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це доволяє безпекова ситуація, повідомили у міністерстві.
Вказано, що є відключення електроенергії на Київщині. "В Ірпінському районі через через технологічні порушення без світла - понад 18 тисяч абонентів", - сказано у повідомленні.
Водночас енергетики постійно працюють над відновленням електропостачання. За добу по країні заживлено понад 47 тисяч споживачів. Більшість із них - на Донеччині.
"Енергетична система працює без обмежень, із резервом потужності", - запевнили у Міненерго.
Нагадаємо
Армія рф у ніч на 4 травня завдала удар по енергооб'єкту на Донеччині.