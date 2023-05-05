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Без світла частина споживачів на Київщині та ще в низці областей - Міненерго

Без світла частина споживачів на Київщині та ще в низці областей - Міненерго

Київ • УНН

 • 1547754 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. На ранок 5 травня без електропостачання залишається частина споживачів у щонайменше семи областях, повідомили у Міненерго, пише УНН.

Деталі

Енергетики продовжують фіксувати пошкодження інфраструктури через ворожі обстріли. "Зокрема, станом на ранок після артилерійського удару по одному з енергетичних об'єктів на Донеччині було аварійне відключення енергоблоку ТЕС. Знеструмлено вугільну шахту", - вказали у відомстві.

Також через обстріли окупантів, як повідомляється, залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це доволяє безпекова ситуація, повідомили у міністерстві.

Вказано, що є відключення електроенергії на Київщині. "В Ірпінському районі через через технологічні порушення без світла - понад 18 тисяч абонентів", - сказано у повідомленні.

Водночас енергетики постійно працюють над відновленням електропостачання. За добу по країні заживлено понад 47 тисяч споживачів. Більшість із них - на Донеччині.

"Енергетична система працює без обмежень, із резервом потужності", - запевнили у Міненерго.

Нагадаємо

Армія рф у ніч на 4 травня завдала удар по енергооб'єкту на Донеччині.

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