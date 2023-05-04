Армія рф вночі завдала удару по енергооб'єкту на Донеччині, є знеструмлення - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Російські війська вночі завдали удару по об’єкту генерації електроенергії у Донецькій області, наразі знеструмлено вугільні шахти, повідомили в Міненерго, пише УНН.
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"Уночі вчергове обстріляно об’єкт генерації електроенергії у Донецькій області, через що енергетики були змушені частково призупинити його роботу. Окрім того, в області через потужні обстріли було пошкоджено повітряні лінії електропередачі - знеструмлювалися понад 100 тисяч споживачів, зокрема вугільні шахти. Станом на ранок побутових споживачів заживлено, без електроенергії залишаються дві шахти у місті Торецьк", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, також через бойові дії залишається відключеною частина абонентів у Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях.
Водночас енергетики за минулу добу відновили електропостачання для понад 32 тисяч споживачів.
При цьому за останню добу під обстріли потрапили бригади у Херсонській та Сумській областях. Загинули троє працівників АТ "Херсонобленерго". Енергетики Сумщини не постраждали. На Харківщині група енергетиків, які працювали над відновленням мереж, натрапила на ворожу міну. Працівники "Харківобленерго" не постраждали. "Однак є жертви серед саперів", - сказано у повідомленні.
Загалом з початку повномасштабної російської агресії загинули 119 працівників енергетичних підприємств, понад 300 отримали поранення.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Уночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів типу Shahed з 24 та один розвідувальний безпілотник.