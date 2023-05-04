Армия рф ночью нанесла удар по энергообъекту в Донецкой области, есть обесточивания - Минэнерго

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"Ночью в очередной раз обстрелян объект генерации электроэнергии в Донецкой области, из-за чего энергетики были вынуждены частично приостановить его работу. Кроме того, в области из-за мощных обстрелов были повреждены воздушные линии электропередачи - обесточивались более 100 тысяч потребителей, в частности угольные шахты. По состоянию на утро бытовые потребители запитаны, без электроэнергии остаются две шахты в городе Торецк", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, также из-за боевых действий остается отключенной часть абонентов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях.

В то же время энергетики за минувшие сутки восстановили электроснабжение для более 32 тысяч потребителей.

При этом за последние сутки под обстрелы попали бригады в Херсонской и Сумской областях. Погибли трое работников АО "Херсоноблэнерго". Энергетики Сумской области не пострадали. В Харьковской области группа энергетиков, которые работали над восстановлением сетей, наткнулась на вражескую мину. Сотрудники "Харьковоблэнерго" не пострадали. "Однако есть жертвы среди саперов", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной российской агрессии погибли 119 работников энергетических предприятий, более 300 получили ранения.