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Без реформ украинская ГТС рискует стать "дорогой", по которой никто не будет ездить - А.Карпенко

Киев • УНН

 • 7784 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Украина должна все же сделать свою газотранспортную систему эффективной и рентабельной, иначе, учитывая активное развитие новых газотранспортных потоков, наша ГТС может оказаться никому не нужной и убыточной. Об этом на свой странице в Facebook сообщил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Карпенко, комментируя тот факт, что Польша представила проект строительства газопровода в Норвегию, передает УНН.

"Это очень грамотная позиция (Польши - ред.). Теперь поляки одновременно включаться в глобальную европейскую сеть и получат диверсификацию поставщиков. Это популярная европейская практика, когда в любом бизнесе на каждого поставщика отводят около 25% товара потребляется.

Так же работает рынок газа в ЕС. Это как большая колба, куда попадает газ из России, Норвегии, Африки, Ближнего Востока. И это деление рынка дает возможность быть независимым. Именно поэтому тотальная зависимость ЕС от российских энергоресурсов - это еще один большой миф Кремля. У них сегодня есть достаточно поставщиков, чтобы полностью удовлетворить спрос и без газа России", - считает эксперт.

При этом, по словам А.Карпенко, строительство трех новых труб Россией имеют целью прекратить поставки газа в Европу через Украину.

"Вообще, непросто понять причины и мотивы, кто у кого покупает газ и кто с кем строит газопровод. В этих вопросах экономическая составляющая часто уступает политической. Россия сейчас взялась за строительство трех труб: "Сила Сибири", "Турецкий поток" и "Северный поток". "Сила Сибири" имеет экономически политические факторы, цель - найти дополнительного покупателя. Турецкий и Северный потоки - это чисто политический вопрос. Цель: прекратить поставки газа в Европу через Украину. По сути это экономическая война России против Украины", - написал он.

С учетом этого, эксперт убежден, что Украине нужно как можно быстрее решить вопрос относительно собственной ГТС.

"Итак, Украина должна срочно начать решать вопрос со своей газотранспортной системой, а именно, сделать ее эффективной и рентабельной. Если Украина не найдет решение в течение ближайших лет, мы получим еще одну дыру в бюджете на содержание "дороги", по которой никто не ездит. Содержание нерентабельной ГТС будет входить в тарифы, которые мы платим за газ. Поэтому неэффективную работу Правительства население будет оплачивать из своих карманов", - подчеркнул А.Карпенко.

Напомним, согласно требованиям Третьего энергетического пакета "Укртрансгаз" должен быть выведен из управления НАК "Нафтогаза".

Такая попытка была осуществлена ​​Правительством.

Так, во исполнение требований ЕС, недавно Министерство экономического развития и торговли Украины забрало у НАК "Нафтогаз" все функции по управлению "Укртрансгазом" и газотранспортной системой, внеся соответствующие изменения в устав компании.

Почти сразу, ЕБРР, который кредитует НАК "Нафтогаз", попросил эти изменения отменить, хотя они и соответствовали требованиям "Третьего энергетического пакета".

Также напомним, по оценкам специалистов, реформа "Нафтогаза", несмотря на обещания европейцам, так и не происходит.

Более того "Нафтогаз" пытается сохранить контроль над компанией. И об этом в частности свидетельствует попытка подчинения "Укртрансгаза" наблюдательному совету "Нафтогаза".

Украинские Национальные Новости

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