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Без реформ українська ГТС ризикує стати "дорогою", якою ніхто не їздитиме - А.Карпенко

Без реформ українська ГТС ризикує стати "дорогою", якою ніхто не їздитиме - А.Карпенко

Київ • УНН

 • 7784 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна повинна все ж зробити свою газотранспортну систему ефективною та рентабельною, інакше, з огляду на активу розбудову нових газотранспортних потоків, наша ГТС може виявитися нікому не потрібної і збитковою. Про це на свій сторінці у Facebook повідомив експерт з енергетичних питань Андрій Карпенко, коментуючи той факт, що Польща презентувала проект будівництва газопроводу до Норвегії, передає УНН.

“Це дуже грамотна позиція. (Польщі, — ред.) Тепер поляки одночасно включатимуться в глобальну європейську мережу та отримають диверсифікацію постачальників. Це популярна європейська практика, коли у будь-якому бізнесі на кожного постачальника відводять близько 25% товару, що споживається.

Так само працює ринок газу в ЄС. Це ніби велика колба, куди потрапляє газ з Росії, Норвегії, Африки, Близького Сходу. І цей розподіл ринку дає можливість бути незалежним. Саме тому тотальна залежність ЄС від російських енергоресурсів — це ще один великий міф Кремля. У них сьогодні є достатньо постачальників, щоб повністю задовольнити попит і без газу Росії”, — вважає експерт.

При цьому, за словами А. Карпенко,будівництво трьох нових труб Росією мають на меті припинити постачання газу в Європу через Україну.

“Взагалі, непросто зрозуміти причини та мотиви, хто у кого купує газ та хто з ким будує газопровід. В цих питаннях економічна складова часто поступається політичній. Росія зараз взялася за будівництво трьох труб: "Сила Сибіру“, "Турецький потік“ та "Північний потік“. "Сила Сибіру“ має економічно-політичні фактори, мета — знайти додаткового покупця. Турецький та Північний потоки — це суто політичне питання. Мета: припинити постачання газу в Європу через Україну. По суті це економічна війна Росії проти України”, — написав він.

З урахуванням цього, експерт переконаний, що Україні варто якнайшвидше вирішити питання щодо власної ГТС.

“Отже, Україна має терміново почати вирішувати питання зі своєю газотранспортною системою, а саме, зробити її ефективною та рентабельною. Якщо Україна не знайде рішення протягом найближчих років, ми отримаємо ще одну діру в бюджеті на утримання "дороги", якою ніхто не їздить. Утримання нерентабельної ГТС входитиме до тарифів, які ми сплачуємо за газ. Тому неефективну роботу Уряду населення буде оплачувати зі своїх кишень”, — наголосив А. Карпенко.

Нагадаємо, згідно вимог Третього енергетичного пакету “Укртрансгаз” має бути виведений з управлення НАК “Нафтогазу”.

Така спроба була здійснена Урядом.

Так, на виконання вимог ЄС, нещодавно Міністерство економічного розвитку і торгівлі України забрало у НАК “Нафтогаз” всі функції по управлінню “Укртрансгазом” і газотранспортною системою, внісши відповідні зміни до статуту компанії.

Майже одразу, ЄБРР, який кредитує НАК “Нафтогаз”, попросив ці зімни скасувати, хоча вони і відповідали вимогам “Третього енергетичного пакету”.

Також нагадаємо, за оцінками фахівців, реформ “Нафтогазу”, попри обіцянки європейцям, так і не відбувається.

Більше того “Нафтогаз” намагається зберегти контроль над компанією. І про це зокрема свідчить спроба підпорядкування “Укртрансгазу” наглядовій раді “Нафтогазу”. 

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