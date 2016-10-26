Без реформ українська ГТС ризикує стати "дорогою", якою ніхто не їздитиме - А.Карпенко

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Україна повинна все ж зробити свою газотранспортну систему ефективною та рентабельною, інакше, з огляду на активу розбудову нових газотранспортних потоків, наша ГТС може виявитися нікому не потрібної і збитковою. Про це на свій сторінці у Facebook повідомив експерт з енергетичних питань Андрій Карпенко, коментуючи той факт, що Польща презентувала проект будівництва газопроводу до Норвегії, передає УНН.