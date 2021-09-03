Без Мбаппе и с двумя новичками: сборная Франции внесла изменения перед игрой с Украиной

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 15979 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 47059 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135946 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 153759 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124658 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120919 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157740 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124905 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169254 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143579 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

2 марта, 22:19 • 27028 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 65031 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 51637 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 57878 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 71974 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 153759 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 157742 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 316652 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 283434 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 267979 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 135946 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127831 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 169254 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124573 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124439 просмотра
Актуальное
Без Мбаппе и с двумя новичками: сборная Франции внесла изменения перед игрой с Украиной

Без Мбаппе и с двумя новичками: сборная Франции внесла изменения перед игрой с Украиной

Киев  •  УНН

 • 19041 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Произошли кадровые изменения в составе сборной Франции, следующий поединок квалификации к ЧМ-2022 проведет против команды Украины, сообщает УНН со ссылкой на "Lequipe".

Детали

Главный нападающий “трехцветных” Килиан Мбаппе получил повреждение в поединке отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. У футболиста обнаружили ушиб голени, и хотя травма не является серьезной, тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока.

Дидье Дешам не сможет рассчитывать также на появление на футбольном поле Нгола Канте и Корентена Толиссо, в которых последние медицинские тесты показали наличие проблем с икроножной мышцей.

В итоге, представители лондонского “Челси” и мюнхенской “Баварии” соответственно получили возможность пройти курс реабилитации вне стана национальной команды, в то время как им на смену были приглашены полузащитник французского “Марселя” Маттео Гендузи и хавбек туринского “Ювентуса” Адриен Раби.

Дополнение

Матч Украина — Франция состоится 4 сентября в Киеве.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы