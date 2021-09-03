Без Мбаппе та з двома новачками: збірна Франції внесла зміни перед грою з Україною

Деталі

Головний нападник “триколірних” Кіліан Мбаппе отримав пошкодження в поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини. У футболіста виявили забій гомілки, і хоча травма не є серйозною, тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров’ям гравця.

Дідьє Дешам не зможе розраховувати також на появу на футбольному полі Нголо Канте і Корентена Толіссо, у яких останні медичні тести показали наявність проблем з литковим м’язом.

У підсумку, представники лондонського “Челсі” і мюнхенської “Баварії” відповідно отримали можливість пройти курс реабілітації поза табором національної команди, в той час як їм на заміну були запрошені півзахисник французького “Марселя” Маттео Гендузі і хавбек туринського “Ювентуса” Адрієн Рабіо.

Доповнення

Матч Україна — Франція відбудеться 4 вересня в Києві.