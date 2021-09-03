Без Мбаппе та з двома новачками: збірна Франції внесла зміни перед грою з Україною

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17 березня, 19:38 • 97726 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 121565 перегляди

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17 березня, 09:48 • 162026 перегляди

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17 березня, 09:17 • 179060 перегляди

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Відбулися кадрові зміни у складі збірної Франції, яка наступний поєдинок кваліфікації до ЧС-2022 проведе проти команди України, повідомляє УНН з посиланням на "Lequipe".

Деталі

Головний нападник “триколірних” Кіліан Мбаппе отримав пошкодження в поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини. У футболіста виявили забій гомілки, і хоча травма не є серйозною, тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров’ям гравця.

Дідьє Дешам не зможе розраховувати також на появу на футбольному полі Нголо Канте і Корентена Толіссо, у яких останні медичні тести показали наявність проблем з литковим м’язом.

У підсумку, представники лондонського “Челсі” і мюнхенської “Баварії” відповідно отримали можливість пройти курс реабілітації поза табором національної команди, в той час як їм на заміну були запрошені півзахисник французького “Марселя” Маттео Гендузі і хавбек туринського “Ювентуса” Адрієн Рабіо.

Доповнення

Матч Україна — Франція відбудеться 4 вересня в Києві.

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