Без исключений: в Киеве не будут отменять комендантский час на рождественско-новогодние праздники
Киев • УНН
В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено.
В Киеве продолжает действовать режим комендантского часа, который без исключений продлится на рождественско-новогодние праздники. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко журналистам телеканала "Киев", передает УНН.
... уже второй год подряд страна живет в условиях войны, в Киеве продолжает действовать режим комендантского часа, который без исключений продлится на рождественско-новогодние праздники
Детали
По ее словам, город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций.
"В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено. Однако мы не дадим россии украсть у наших детей ни Рождество, ни Новый год. На Софийской площади откроют главную елку страны. Ее установят и украсят игрушками и энергосберегающими гирляндами за средства меценатов, которые захотели подарить праздник нашим детям. Подготовка происходит с учетом ситуации с безопасностью в городе. Кроме этого, возле главной елки запланировано установить фотозону, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных новогодними игрушками. Каждый желающий сможет взять игрушку себе на память, но перед этим сделать благотворительный взнос в поддержку Вооруженных Сил Украины", - отметила Старостенко.
Заместитель председателя КГГА добавила, что киевские учреждения культуры в рамках своей деятельности тоже приобщаются к созданию новогоднего и рождественского чуда.
"Киевские коммунальные театры в декабре представляют различные новогодние представления, которые будут интересны как для детей, так и для взрослых зрителей. В музеях проведут мастер-классы по созданию рождественской атрибутики и дидуха, презентации украинских древних и современных колядок и еще много различных художественных и благотворительных проектов. Библиотеки тоже не остаются без внимания: работники организуют праздничные флешмобы, благотворительные акции, конкурсы и мастер-классы для детей", - прокомментировала Анна Старостенко.
Без исключений: в Киеве не будут отменять комендантский час на рождественско-новогодние праздники
В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено.
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