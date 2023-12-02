Без исключений: в Киеве не будут отменять комендантский час на рождественско-новогодние праздники

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
  •  56446 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  143264 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  187681 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  176856 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  161340 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  155443 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  174297 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  227557 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  200262 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  24641 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  212890 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  23737 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200859 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  22327 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  44569 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
bez-isklyuchenii-v-kieve-ne-budut-otmenyat-komendantskii-chas-na-rozhdestvensko-novogodnie-prazdniki

Без исключений: в Киеве не будут отменять комендантский час на рождественско-новогодние праздники

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 18:35  •  19497 просмотра

Read in English

В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено.

В Киеве продолжает действовать режим комендантского часа, который без исключений продлится на рождественско-новогодние праздники. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко журналистам телеканала "Киев", передает УНН.

... уже второй год подряд страна живет в условиях войны, в Киеве продолжает действовать режим комендантского часа, который без исключений продлится на рождественско-новогодние праздники

 - цитирует КГГА слова чиновницы.

Детали

По ее словам, город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций.

"В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено. Однако мы не дадим россии украсть у наших детей ни Рождество, ни Новый год. На Софийской площади откроют главную елку страны. Ее установят и украсят игрушками и энергосберегающими гирляндами за средства меценатов, которые захотели подарить праздник нашим детям. Подготовка происходит с учетом ситуации с безопасностью в городе. Кроме этого, возле главной елки запланировано установить фотозону, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных новогодними игрушками. Каждый желающий сможет взять игрушку себе на память, но перед этим сделать благотворительный взнос в поддержку Вооруженных Сил Украины", - отметила Старостенко.

Заместитель председателя КГГА добавила, что киевские учреждения культуры в рамках своей деятельности тоже приобщаются к созданию новогоднего и рождественского чуда.

"Киевские коммунальные театры в декабре представляют различные новогодние представления, которые будут интересны как для детей, так и для взрослых зрителей. В музеях проведут мастер-классы по созданию рождественской атрибутики и дидуха, презентации украинских древних и современных колядок и еще много различных художественных и благотворительных проектов. Библиотеки тоже не остаются без внимания: работники организуют праздничные флешмобы, благотворительные акции, конкурсы и мастер-классы для детей", - прокомментировала Анна Старостенко.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Без винятків: у Києві не скасовуватимуть комендантську годину на різдвяно-новорічні свята
No exceptions: Kyiv will not lift curfew for Christmas and New Year holidays
Новости по теме

Без исключений: в Киеве не будут отменять комендантский час на рождественско-новогодние праздники

В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено.

Общество •   •  19497 просмотра
Без исключений: в Киеве не будут отменять комендантский час на рождественско-новогодние праздники

Умеров встретился с послом Великобритании: что известно

Министр обороны Украины Умеров встретился с послом Великобритании Харрисом, поблагодарив за поддержку Великобритании и обсудив вопросы военного сотрудничества и прозрачности закупок. Умеров представил двух своих заместителей, которые будут заниматься вопросами управления вооружением и техникой.

Политика •   •  20364 просмотра
Умеров встретился с послом Великобритании: что известно

Жеребьевка группового этапа Евро-2024: Украина окажется в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией, если преодолеет сито плей-офф

В турнире примут участие 24 сборные. 21 из них уже известна. Еще три определятся в марте после плей-офф. Среди претендентов - команда Украины.

Спорт •   •  17804 просмотра
Жеребьевка группового этапа Евро-2024: Украина окажется в квартете с Бельгией, Словакией и Румынией, если преодолеет сито плей-офф

В рф снова пылает: в набережных челнах масштабный пожар на авторынке

Пожар на авторынке "Гараж-500" в россии охватил 740 квадратных метров. О жертвах не сообщается.

Общество •   •  19996 просмотра
В рф снова пылает: в набережных челнах масштабный пожар на авторынке

Шаг в направлении аварии на Фукусиме: Котин о блэкауте на Запорожской АЭС

Петр Котин, президент "Энергоатома", назвал отключение электроэнергии на Запорожской АЭС шагом в направлении аварии на Фукусиме. С начала оккупации на станции произошло восемь отключений электроэнергии.

Война •   •  26815 просмотра
Шаг в направлении аварии на Фукусиме: Котин о блэкауте на Запорожской АЭС

Атака рф на Херсонщине: ранена 70-летняя женщина

70-летнюю женщину госпитализировали после ранения в результате российского обстрела в Тягинике Херсонской области.

Война •   •  27332 просмотра
Атака рф на Херсонщине: ранена 70-летняя женщина

Непогода на Прикарпатье: дороги в проезжем состоянии, 55 населенных пунктов без света

Непогода в Ивано-Франковской области оставила без света 55 населенных пунктов, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения и расчисткой дорог. Дороги стали проездными.

Общество •   •  23814 просмотра
Непогода на Прикарпатье: дороги в проезжем состоянии, 55 населенных пунктов без света

В российском краснодаре слышны взрывы: вероятно, работает ПВО

В краснодаре, россия, слышны взрывы. Официального заявления от российских властей пока что нет.

Общество •   •  23352 просмотра
В российском краснодаре слышны взрывы: вероятно, работает ПВО

Членство в НАТО должно распространяться на все территории Украины: Расмуссен – Ермаку

Андрей Ермак и Андерс Фог Расмуссен обсудили путь Украины в НАТО и ее роль в евроатлантической безопасности, при этом Расмуссен высказался за скорейшее обретение Украиной членства в Альянсе.

Политика •   •  33313 просмотра
Членство в НАТО должно распространяться на все территории Украины: Расмуссен – Ермаку

Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы

Российские войска обстреливают Херсон, сообщается о взрывах в Днепровском районе.

Война •   •  35889 просмотра
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы