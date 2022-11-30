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Без графиков: в Киеве и области до сих пор экстренные отключения света

Без графиков: в Киеве и области до сих пор экстренные отключения света

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Киеве и Киевской области продолжают применять экстренные отключения света, сообщили в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.

Детали

"В Киеве происходят экстренные отключения света", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Относительно Киевской области, там такая же ситуация: "В регионе происходят экстренные отключения света", - указано на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

В компаниях отмечают, что в Киеве и области графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Накануне в ДТЭК указывали, что стремятся как можно быстрее вернуться в столице к отключению согласно графикам, как только ограничения потребления электроэнергии, действующих в Киеве, позволят это сделать.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.

29 ноября по всей Украине продолжали применять графики отключения электроэнергии на фоне роста дефицита мощности до 30% из-за аварий и роста потребления.

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