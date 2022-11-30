Без графіків: у Києві та області досі екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Києві та Київській області продовжують застосовувати екстрені відключення світла, повідомили у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
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"У Києві відбуваються екстрені відключення світла", - йдеться у повідомленні на сайті ДТЕК Київські електромережі.
Щодо Київської області, то там така ж ситуація: "У регіоні відбуваються екстрені відключення світла", - вказано на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі.
У компаніях наголошують, що у Києві та області графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
Напередодні у ДТЕК вказували, що прагнуть якнайшвидше повернутися у столиці до відключення згідно з графіками, щойно обмеження споживання електроенергії, які діють в Києві, дозволять це зробити.
Доповнення
23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.
29 листопада по всій Україні продовжували застосовувавти графіки відключення електроенергії на тлі зростання дефіциту потужності до 30% через аварії та зростання споживання.