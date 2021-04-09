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Без джойстика: появилось видео, как обезьяна с чипом в мозге играет в видеоигры

Без джойстика: появилось видео, как обезьяна с чипом в мозге играет в видеоигры

Киев  •  УНН

 • 38894 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Компания Neuralink Илона Маска показала ролик с девятилетней макакой Пейджер, способной играть в видеоигры благодаря имплантации в ее мозг чипа. Видеозапись разместили в блоге стартапа, передает УНН.

Детали

На видео показано, как обезьяна с помощью джойстика играет в игру, где ей нужно перемещать курсор вслед за оранжевым квадратом. После этого у обезьяны убрали джойстик и включили игру MindPong (симулятор пинг-понга), в которой она руководила и контролировала внутриигровые действия своим умом с помощью имплантированных нейронных нитей.

Справка

Маск создал Neuralink, которая занимается разработкой мозговых чипов, в 2017 году. В 2019 году стартап провел презентацию, где сообщил о первых шагах в разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера.

Такой чип может позволить парализованным людям силой мысли управлять гаджетом. Сам Маск объяснял, что технология направлена на устранение последствий травм головного и спинного мозга и восполняет утраченные возможности.

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