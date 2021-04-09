Без джойстика: з'явилось відео, як мавпа із чипом у мозку грає в відеоігри

Деталі

На відео показано, як мавпа з допомогою джойстика грає в гру, де їй потрібно переміщати курсор слідом за помаранчевим квадратом. Після цього у мавпи прибрали джойстик і включили гру MindPong (симулятор пінг-понгу), в якій вона керувала і контролювала внутрішньоігрові дії своїм розумом за допомогою імплантованих нейронних ниток.

Довідково

Маск створив Neuralink, який займається розробкою мозкових чіпів, в 2017 році. У 2019 стартап провів презентацію, де повідомив про перші кроки в розробці чіпів для комунікації мозку і комп'ютера.

Такий чіп може дозволити паралізованим людям силою думки управляти гаджетом. Сам Маск пояснював, що технологія спрямована на усунення наслідків травм головного і спинного мозку і заповнює втрачені можливості.