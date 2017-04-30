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Бетонная дамба появилась на админгранице с оккупированным Крымом

Киев • УНН

 • 42465 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На админгранице с оккупированным Крымом бетонная дамба. По данным пресс-службы Херсонской ОГА, уже выполнено более 90% работ строительства дамбы на Северо-Крымском канале, передает УНН.

Бетонная дамба появилась на админгранице с оккупированным Крымом

По информации главного инженера управления Северо-Крымского канала Владимира Оберемко, гидротехническое сооружение уже выполняет свою функциональную задачу — обеспечение подачи воды на 7 тыс. га дополнительных площадей орошения и поддержания необходимого уровня воды для ее подачи хозяйствам на площади 16,3 тыс. га.

Однако, председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев отметил: “Сегодня это гидротехническое сооружение обеспечивает не только потребность аграриев Херсонщины, поддерживая необходимый уровень воды для орошения, но и выполняет геополитическую миссию — удержание воды, не допуская ее переток на территорию оккупированного полуострова”.

Он рассказал, что для питьевых нужд Крымского полуострова с канала наполнялись 8 наливных водохранилищ проектным объемом 145 млн куб м, но в настоящее время в Крыму наблюдается высокое засоление земель и дефицит воды.

Кроме того, глава области отметил: “На указанном сооружении установлены два сегментные затворы, что позволяет при необходимости подавать воду в АР Крым, но сейчас это невозможно — для этого Крым должен быть деокупован”.

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В ОГА также напомнили, что аннексия Крыма значительно осложнила функционирование Северо-Крымского канала как целостного инженерного комплекса. Для обеспечения стабильного эксплуатационного режима работы канала, во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 28 мая 2014 № 11103/4 / 1-14 в 2015 году было начато строительство капитального гидротехнического сооружения на канале.

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