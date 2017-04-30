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Бетонна дамба з'явилась на адмінкордоні з окупованим Кримом

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. На адмінкордоні з окупованим Кримом бетонна дамба. За даними прес-служби Херсонської ОДА, уже виконано більше 90% робіт будівництва дамби на Північно-Кримському каналі, передає УНН.

Бетонна дамба з'явилась на адмінкордоні з окупованим Кримом

За інформацією головного інженера управління Північно- Кримського каналу Володимира Оберемка, гідротехнічна споруда вже виконує своє функціональне завдання — забезпечення подачі води на 7 тис. га додаткових площ зрошення та підтримки необхідного рівня води для її подачі господарствам на площі 16,3 тис. га.

Проте, голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв зазначив: “Сьогодні ця гідротехнічна споруда забезпечує не лише потребу аграріїв Херсонщини, підтримуючи необхідний рівень води для зрошення, але й виконує геополітичну місію — утримання води, не допускаючи її перетік на територію окупованого півострова”.

Він розповів, що для питних потреб Кримського півострову з каналу наповнювалися 8 наливних водосховищ проектним об’ємом 145 млн куб м, але на даний час в Криму спостерігається високе засолення земель і дефіцит води.

Крім того, очільник області зауважив: “На зазначеній споруді встановлено два сегментні затвори, що дозволяє при необхідності подавати воду до АР Крим, але зараз це неможливо — для цього Крим має бути деокупований”.

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В ОДА також нагадали, що анексія Криму значно ускладнила функціонування Північно-Кримського каналу як цілісного інженерного комплексу. Для забезпечення стабільного експлуатаційного режиму роботи каналу, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28 травня 2014 року № 11103/4/1-14 у 2015 році було розпочато будівництво капітальної гідротехнічної споруди на каналі.

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