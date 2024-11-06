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Бесплатный скрининг для выявления рака. В Броварском горсовете рассказали, как заботятся о женском и мужском здоровье местных жителей

Киев  •  УНН

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Броварская громада внедрила программу бесплатных онкоскринингов для местных жителей. По программе доступны обследования для выявления рака шейки матки, молочной железы, щитовидной железы и простаты.

В Броварской городской территориальной общине действует программа "С заботой о каждом" на 2024-2026 годы, которая направлена на обеспечение социальной защиты и медицинской поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Об этом УНН сообщили в Управлении социальной защиты населения Броварского городского совета.

Основной задачей мероприятий программы является поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, предоставлением им необходимых социальных услуг с учетом их реальных потребностей

- сообщила исполняющая обязанности начальника управления - заместитель начальника управления Татьяна Каштанюк.

По ее словам, в рамках программы проводится регулярная диагностика для раннего выявления онкологических заболеваний. В частности жителям громады доступны такие обследования:

  • цитологический скрининг рака шейки матки (жидкостный ПАП-тест) и ВПЧ-тестирование для женщин от 21 года;
  • скрининг рака молочной железы и яичников для женщин от 30 лет;
  • скрининг рака щитовидной железы по направлению врача;
  • урологический скрининг для диагностики рака простаты для мужчин от 35 лет.

Эти обследования граждане Украины, которые зарегистрированы и проживают на территории Броварской громады, могут проходить бесплатно раз в год.

По данным Управления соцзащиты населения, по состоянию на 1 ноября 2024 года обследование прошли 698 жителей громады. Среди них:

  • 475 женщин прошли цитологический скрининг рака шейки матки и ВПЧ-тестирование;
  • 80 женщин прошли скрининг рака молочной железы и яичников;
  • 70 человек прошли скрининг рака щитовидной железы;
  • 73 мужчины прошли урологический скрининг для диагностики рака простаты.

Добавим

В Броварской громаде действуют несколько важных медицинских программ, направленных на поддержку здоровья громады, в частности, льготных категорий населения. Директор Броварского городского центра первичной медико-санитарной помощи Игорь Кравцов в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что одной из ключевых программ является обеспечение льготных категорий населения, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), бесплатными лекарствами и медицинскими средствами.

Кроме того, значительные средства местные власти Броваров направляют на поддержку пациентов с онкологией, проживающих в громаде. Больница обеспечивает их бесплатными химиотерапевтическими препаратами, которые являются дорогостоящими, поскольку все компоненты иностранного производства.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что такие программы важны для обеспечения здоровья и благополучия жителей общины. Он добавил, что городские власти будут продолжать поддерживать эти инициативы, несмотря на ограниченный бюджет.

"Мы понимаем, насколько важны эти программы для наших граждан, особенно для тех, кто нуждается в постоянной медицинской поддержке. Программы бесплатного обеспечения лекарствами, поддержка онкопациентов и профилактика онкозаболеваний - это жизненно необходимые инициативы, и мы делаем все возможное, чтобы сохранить их даже в сложных условиях. Забота о здоровье жителей нашей громады остается нашим приоритетом", - отметил Сапожко.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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