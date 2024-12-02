Беспилотники оккупантов замечены одновременно в двух областях Украины

В двух областях зафиксированы вражеские БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные силы проинформировали об активности вражеских беспилотных летательных аппаратов на востоке Украины.

В Сумской области был зафиксирован вражеский БпЛА, двигавшийся в направлении юга, а на Черниговщине – беспилотник, который двигался курсом юго-запада.

Воздушные силы продолжают мониторинг ситуации.

Воздушные силы информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах Украины