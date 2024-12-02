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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
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Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

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Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

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Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

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Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

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Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Беспилотники оккупантов замечены одновременно в двух областях Украины

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В Сумской и Черниговской областях зафиксирована активность вражеских БпЛА. Один двигался на юг, другой - на юго-запад.

В двух областях зафиксированы вражеские БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Воздушные силы проинформировали об активности вражеских беспилотных летательных аппаратов на востоке Украины.

В Сумской области был зафиксирован вражеский БпЛА, двигавшийся в направлении юга, а на Черниговщине –  беспилотник, который двигался курсом юго-запада.

Воздушные силы продолжают мониторинг ситуации.

Воздушные силы информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах Украины1 дек. 2024, 22:50 • 9803 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ukrainaУкраина