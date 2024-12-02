Беспилотники оккупантов замечены одновременно в двух областях Украины
Киев • УНН
В Сумской и Черниговской областях зафиксирована активность вражеских БпЛА. Один двигался на юг, другой - на юго-запад.
В двух областях зафиксированы вражеские БпЛА. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные силы проинформировали об активности вражеских беспилотных летательных аппаратов на востоке Украины.
В Сумской области был зафиксирован вражеский БпЛА, двигавшийся в направлении юга, а на Черниговщине – беспилотник, который двигался курсом юго-запада.
Воздушные силы продолжают мониторинг ситуации.
Воздушные силы информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах Украины1 дек. 2024, 22:50 • 9803 просмотра