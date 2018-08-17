"Бешикташ" Виды и Лэнса спасся от вылета из Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Турецкий “Бешикташ” на выезде провел второй поединок с австрийским ФК “ЛАСК” в рамках третьего отборочного этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент УНН.
После первого домашнего поединка в Стамбуле “орлы” имели минимальное преимущество в один мяч (1:0), но остались при нём в конце тайма. Жоао Виктор убрал на замахе защитника и отправил мяч в дальний нижний угол ворот Зенгина.
В середине следующей половине более скромный австрийский клуб уже имел преимущество в два гола и приблизился к выходу в следующий круг благодаря голу Фрейсера, который отличился находясь на поле только 3 минуты.
Только на 90 минуте испанский нападающий “орлов” Альваро Негредо подарил необходимый гол команде, однако в компенсированное время получил удаление за неспортивные действия.
Поражение 1:2 все равно позволила “Бешикташу” (игроки в пять раз дороже спортсменов ФК “ЛАСК”) выйти в следующий этап соревнований, ведь турки забили гол на выезде по сравнению с одним взятием ворот австрийцев в первой игре.
Стоит отметить, что бывший футболист “Динамо” Джейрмейн Лэнс отыграл весь поединок турков, а другой экс-представитель “бело-синих” Домагой Вида просидел в запасе.
Кроме того добавлю, оппонентом “Бешикташа” за выход в групповой этап ЛЕ станет сербский “Партизан”.