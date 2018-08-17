"Бешикташ" Віди і Ленса врятувався від вильоту з Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Турецький “Бешикташ” на виїзді провів другий поєдинок із австрійським ФК “ЛАСК” в рамках третього відбіркового етапу Ліги Європи, повідомляє кореспондент УНН.
Після першого домашнього поєдинку в Стамбулі “орли” мали мінімальну перевагу в один м’яч (1:0), але лишилися її наприкінці тайму. Жоао Віктор прибрав на замаху захисника та відправив шкіряну кулю в дальній нижній кут воріт Зенгіна.
В середині наступної половини більш скромніший австрійський клуб вже мав перевагу у два голи та приблизився до виходу в наступне коло завдяки голу Фрейсера, який відзначився знаходячись на полі лише 3 хвилини.
Тільки на 90 хвилині іспанський нападник “орлів” Альваро Негредо подарував необхідний гол команді, проте в компенсований час отримав вилучення за неспортивні дії.
Поразка 1:2 все одно дозволила “Бешикташу” (гравці в п’ять разів дорожчі за спортсменів ФК “ЛАСК”) вийти до наступного етапу змагань, адже турки забили гол на виїзді у порівнянні із жодним взяттям воріт австрійців у першій грі.
Варто відзначити, що колишній футболіст “Динамо” Джейрмейн Ленс відіграв увесь поєдинок за турків, а інший екс-представник “біло-синіх” Домагой Віда просидів у запасі.
Крім того додам, опонентом “Бешикташа” за вихід у груповий етап ЛЄ стане сербський “Партизан”.