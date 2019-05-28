Берлускони станет депутатом Европарламента от Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Бывший премьер-министр Италии и лидер партии "Вперед, Италия" (Forza, Italia) Сильвио Берлускони избран членом Европарламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rai News24.
Берлускони получил 557 тысяч голосов избирателей.
Бывший премьер-министр стал самым популярным представителем партии, получив больше всех голосов.
Всего в Европарламента будет восемь представителей "Вперед, Италия".
Напомним, партия "Лига" Маттео Сальвини, которая входит в правящую коалицию Италии, лидирует по количеству набранных голосов на выборах в Европарламент.