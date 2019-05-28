Берлусконі стане депутатом Європарламенту від Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії і лідер партії "Вперед, Італія" (Forza, Italia) Сільвіо Берлусконі обраний членом Європарламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на Rai News24.
Берлусконі отримав 557 тисяч голосів виборців.
Колишній прем'єр-міністр став найпопулярнішим представником партії, отримавши більше всіх голосів.
Всього в Європарламенту буде вісім представників "Вперед, Італія".
Нагадаємо, партія "Ліга" Маттео Сальвини, яка входить до правлячої коаліції Італії, лідирує за кількістю набраних голосів на виборах в Європарламент.