В Італії партія євроскептиків лідирує на виборах в Європарламент
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Партія "Ліга" Маттео Сальвини, яка входить до правлячої коаліції Італії, лідирує за кількістю набраних голосів на виборах в Європарламент. Такі дані після підрахунку бюлетенів на майже 70% виборчих дільниць наводить у понеділок агентство ANSA, повідомляє УНН.
Згідно з першими результатами, "Ліга" набирає 33,9% голосів. Друга правляча партія - "Рух" 5 зірок" - отримує 16,6%. Опозиційна Демократична партія набирає 23,8%.
Раніше Сальвини скептично висловлювався про керівні органи ЄС в їх нинішньому вигляді і виступав за перегляд ряду європейських угод. Він також неодноразово висловлювався за скасування антиросійських санкцій і зміцнення відносин з Росією.
Нагадаємо, в Європарламенті оголосили остаточні результати європейських виборів після закриття всіх виборчих дільниць в країнах Євросоюзу.