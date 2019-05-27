В Италии партия евроскептиков лидирует на выборах в Европарламент

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 35025 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 55752 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 72630 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 86518 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121988 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111349 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137573 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144608 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130121 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130191 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Италии партия евроскептиков лидирует на выборах в Европарламент

В Италии партия евроскептиков лидирует на выборах в Европарламент

Киев  •  УНН

 • 8602 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Входящая в правящую коалицию Италии партия "Лига" Маттео Сальвини лидирует по числу набранных голосов на выборах в Европарламент (ЕП). Такие данные после подсчета бюллетеней на почти 70% избирательных участков приводит в понедельник агентство ANSA, сообщает УНН.

Согласно первым результатам, "Лига" набирает 33,9% голосов. Вторая правящая партия - "Движение "5 звезд" - получает 16,6%. Оппозиционная Демократическая партия набирает 23,8%.

Ранее Сальвини скептически высказывается о руководящих органах ЕС в их нынешнем виде и выступал за пересмотр ряда европейских соглашений. Он также неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций и укрепление отношений с Россией.

Напомним, в Европарламенте объявили окончательные результаты европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

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