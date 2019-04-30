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Берлускони госпитализировали в Италии

Берлускони госпитализировали в Италии

Киев  •  УНН

 • 11205 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу в итальянском городе Милане. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Corriere Della Sera.

"Сильвио Берлускони был госпитализирован во вторник утром в Милане", - пишет издание.

Около 10:00 по местному времени лидер Forza Italia был доставлен на машине скорой помощи в больницу Сан-Раффаэле, где он перенес операцию на сердце в июне 2016 года.

"Сильвио Берлускони сегодня утром поехал в Сан-Раффаэле для лечения острой почечной колики", - пояснили в его окружении.

Сейчас, как отмечается, проводится его медицинский осмотр.

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