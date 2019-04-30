Берлусконі госпіталізували в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі госпіталізований у лікарню в італійському місті Мілані. Про це УНН повідомляє з посиланням на Corriere Della Sera.
"Сільвіо Берлусконі був госпіталізований у вівторок вранці в Мілані", - пише видання.
Близько 10 години ранку за місцевим часом лідер Forza Italia був доставлений на машині швидкої допомоги у лікарню Сан-Раффаеле, де він переніс операцію на серці в червні 2016 року.
"Сільвіо Берлусконі сьогодні вранці поїхав до Сан-Раффаеле для лікування гострої ниркової коліки", - пояснили у його оточенні.
Наразі, як зазначається, проводиться його медичний огляд.