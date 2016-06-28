Берлин настроен на укрепление ЕС после Brexit - А.Меркель

"Мы чувствуем, насколько важным является то, что все остальные 27 стран Европейского союза показывают, что мы готовы и способны принимать правильные шаги по движению вперед", - сказала А.Меркель.

Она приветствовала все предложения, которые способствуют укреплению ЕС, но сказала, что важно избежать любых мер, которые могли бы побудить другие страны к выходу из состава ЕС.

Канцлер Германии также предупредила, что не может быть никакого "выборочного подхода" к Лондону в будущих переговорах.

23 июня на референдуме в Великобритании за выход из ЕС проголосовали 52% избирателей, это почти 16 с половиной миллионов граждан; сторонники членства в Евросоюзе вступили 48%. Впрочем, решение Великобритании выйти из ЕС не станет фактическим, пока правительство официально не применит статью 50 Лиссабонского договора. Этим шагом будет установлен двухлетний срок процедуры переговоров о выходе Великобритании из Европейского Союза.