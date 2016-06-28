Берлин настроен на укрепление ЕС после Brexit - А.Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о решимости Берлина поддерживать тесные связи с Великобританией и работу по укреплению Европейского союза после исторического британского голосования на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Мы чувствуем, насколько важным является то, что все остальные 27 стран Европейского союза показывают, что мы готовы и способны принимать правильные шаги по движению вперед", - сказала А.Меркель.
Она приветствовала все предложения, которые способствуют укреплению ЕС, но сказала, что важно избежать любых мер, которые могли бы побудить другие страны к выходу из состава ЕС.
Канцлер Германии также предупредила, что не может быть никакого "выборочного подхода" к Лондону в будущих переговорах.
23 июня на референдуме в Великобритании за выход из ЕС проголосовали 52% избирателей, это почти 16 с половиной миллионов граждан; сторонники членства в Евросоюзе вступили 48%. Впрочем, решение Великобритании выйти из ЕС не станет фактическим, пока правительство официально не применит статью 50 Лиссабонского договора. Этим шагом будет установлен двухлетний срок процедуры переговоров о выходе Великобритании из Европейского Союза.