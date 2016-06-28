Берлін налаштований на зміцнення ЄС після Brexit - А.Меркель
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про рішучість Берліна підтримувати тісні зв’язки з Великобританією і роботу щодо зміцнення Європейського союзу після історичного британського голосування минулого тижня, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Ми відчуваємо, наскільки важливим є те, що всі інші 27 країн Європейського союзу показують, що ми готові і здатні приймати правильні кроки щодо руху вперед”, — сказала А.Меркель.
Вона привітала всі пропозиції, які сприяють зміцненню ЄС, але сказала, що важливо уникнути будь-яких заходів, які могли б спонукати інші країни до виходу із складу ЄС.
Канцлер Німеччини також попередила, що не може бути ніякого “вибіркового підходу” до Лондону в майбутніх переговорах.
23 червня на референдумі у Великобританії за вихід з ЄС проголосували 52% виборців, це майже 16 з половиною мільйонів громадян; прихильники членства в Євросоюзі набрали 48%. Втім рішення Британії вийти з ЄС не стане фактичним, поки уряд офіційно не застосує статтю 50 Лісабонського договору ЄС. Цим кроком буде встановлено дворічний термін процедури переговорів про вихід Великобританії з Європейського cоюзу.