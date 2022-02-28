Бердянский район временно оккупирован, есть погибший - РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Бердянский район в Запорожской области временно оккупирован. В Бердянске во время операции по захвату города одного человека убили, еще один ранен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Бердянскую районную государственную администрацию.
Цитата
“Оперативная информация по Бердянскому району по состоянию на 7:00. Район оккупирован. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о „рейдах“ оккупантов по домам в поисках телефонов”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в Бердянске во время операции по захвату города пострадало двое человек: один убит другой ранен.
“По имеющейся информации, пострадавшие — охранники предприятия “Бердянские жатки”, — отмечается в сообщении.
Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с российскими оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.
Бердянская райгосадминистрация сообщает, что в течение ночи местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.
Кроме того, в общинах периодические проблемы со связью.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу русским танкам и они отступили.