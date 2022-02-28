Бердянский район временно оккупирован, есть погибший - РГА

Цитата

“Оперативная информация по Бердянскому району по состоянию на 7:00. Район оккупирован. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о „рейдах“ оккупантов по домам в поисках телефонов”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в Бердянске во время операции по захвату города пострадало двое человек: один убит другой ранен.

“По имеющейся информации, пострадавшие — охранники предприятия “Бердянские жатки”, — отмечается в сообщении.

Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с российскими оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

Бердянская райгосадминистрация сообщает, что в течение ночи местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской общине также началось движение.

Кроме того, в общинах периодические проблемы со связью.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в городе Днепрорудном Запорожской области мэр города Евгений Матвеев вышел с жителями навстречу русским танкам и они отступили.