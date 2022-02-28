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Бердянський район тимчасово окуповано, є загиблий - РДА

Бердянський район тимчасово окуповано, є загиблий - РДА

Київ • УНН

 • 178255 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Бердянський район в Запорізькій області тимчасово окупований. В Бердянську під час операції з захоплення міста одну людину вбили, ще одна поранена. Про це УНН повідомляє з посиланням на Бердянську районну державну адміністрацію.

Цитата

“Оперативна інформація по Бердянському району станом на 7:00. Район окуповано. Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. З вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про „рейди“ окупантів по будинках в пошуках телефонів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що в Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито іншого поранено.

“За наявною інформацією постраждалі — охоронці підприємства “Бердянські жниварки”, — зазначається в повідомленні.

Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилась від співробітництва з російськими окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.

Бердянська райдержадміністрація повідомляє, що впродовж ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Зранку в Осипенківській громаді також почався рух.

Окрім того, в громадах періодичні проблеми зі зв’язком.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що місті Дніпрорудному Запорізької області мер міста Євген Матвєєв вийшов із жителями назустріч російським танкам і вони відступили.

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