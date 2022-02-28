"Бердянск это Украина!": община города взбунтовалась против захватчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Утром у Бердянского горсовета, занятого оккупантами, собралась община города. Люди требовали, чтобы те ушли. Видео в Telegram разместил советник министра МВД Антон Геращенко, передает УНН.
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"Начали петь Гимн Украины. Народ стал подходить все больше.
Потом скандировать: "Бердянск это Украина!". Людей насобиралось под тысячу.
Потом скандировать: "Русские-пошли на ***!".
И потом русские оккупанты сели в машину и поехали на ***!", - говорится в сообщении.