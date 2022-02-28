"Бердянск это Украина!": община города взбунтовалась против захватчиков

Цитата

"Начали петь Гимн Украины. Народ стал подходить все больше.

Потом скандировать: "Бердянск это Украина!". Людей насобиралось под тысячу.

Потом скандировать: "Русские-пошли на ***!".

И потом русские оккупанты сели в машину и поехали на ***!", - говорится в сообщении.