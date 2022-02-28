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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 13083 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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07:07 • 34331 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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"Бердянськ це Україна!": громада міста збунтувалась проти загарбників

"Бердянськ це Україна!": громада міста збунтувалась проти загарбників

Київ • УНН

 • 223773 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Вранці біля Бердянської міськради, зайнятої окупантами, зібралася громада міста. Люди вимагали, щоб ті пішли геть. Відео в Telegram розмістив радник міністра МВС Антон Геращенко, передає УНН.

Цитата

"Почали співати Гімн України. Народ став підходити дедалі більше.

Потім скандувати: "Бердянськ це Україна!". Людей назбиралося під тисячу.

Потім скандувати: "Росіяни – пішли на ***!".

І потім російські окупанти сіли в машину та поїхали на ***!", - йдеться в повідомленні.

Українські Національні Новини

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