"Бердянськ це Україна!": громада міста збунтувалась проти загарбників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Вранці біля Бердянської міськради, зайнятої окупантами, зібралася громада міста. Люди вимагали, щоб ті пішли геть. Відео в Telegram розмістив радник міністра МВС Антон Геращенко, передає УНН.
Цитата
"Почали співати Гімн України. Народ став підходити дедалі більше.
Потім скандувати: "Бердянськ це Україна!". Людей назбиралося під тисячу.
Потім скандувати: "Росіяни – пішли на ***!".
І потім російські окупанти сіли в машину та поїхали на ***!", - йдеться в повідомленні.