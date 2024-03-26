Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  121165 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  122635 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  174538 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  165058 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154639 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215798 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181270 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176920 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172913 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140498 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

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18 марта 2024, 18:47  •  496208 просмотра

Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

Белый дом обвиняет спикера Палаты представителей Джонсона в том, что он ищет оправдания, чтобы не ставить на голосование законопроект о помощи Украине, несмотря на двухпартийную поддержку.

Война •   •  17088 просмотра
Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области Украины, нанеся ущерб зданиям и частным домам, зафиксировано 30 взрывов.

Война •   •  17402 просмотра
В Сумской области за ночь враг обстрелял три громады: 30 взрывов

Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

Российская крылатая ракета, запущенная россиянами во время массированной атаки на Украину 24 марта, нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд. Польша проинформировала НАТО об инциденте. Сикорский со Столтенбергом обсудили усиление безопасности воздушного пространства.

политика •   •  18078 просмотра
Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

Энергетики стабилизировали ситуацию в Одесской области, что позволило вернуться к плановым стабилизационным отключениям, 50% городского электротранспорта возобновило работу, в то время как ремонтные работы продолжаются для преодоления последствий российских обстрелов.

Война •   •  17867 просмотра
В Одессе возобновили графики стабилизационных отключений и работу 50% электротранспорта

В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

Из-за продолжительных дождей и штормового ветра в Одессе повалены деревья и затоплены некоторые улицы, что затрудняет движение транспорта.

Общество •   •  16320 просмотра
В Одессе из-за осадков и ветра есть подтопления, поваленные деревья

В Херсонской области россияне атаковали КАБами два села и поселок, есть повреждения - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые дома, инфраструктуру и транспортные средства, но жертв среди мирного населения нет.

Война •   •  16807 просмотра
В Херсонской области россияне атаковали КАБами два села и поселок, есть повреждения - ОВА

Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА

Российские войска атаковали несколько районов Днепропетровской области, используя беспилотник-камикадзе, тяжелую артиллерию и артиллерийские обстрелы, повредив дома, инфраструктуру и ранив 91-летнюю женщину.

Война •   •  17579 просмотра
Никополь и район с вечера враг атаковал дроном и из артиллерии, ранена пожилая женщина - ОВА

Харьков ночью армия рф атаковала дронами, есть повреждения в здании с предприятием - ОВА

Накануне Харьковская область подверглась многочисленным атакам, включая удар БПЛА по городу Харьков, артиллерийские и минометные обстрелы около 15 населенных пунктов, а также авиаудары по нескольким районам, таким как Дергачи, Волчанск и Волчанские Хутора, что привело к пострадавшим, материальному ущербу и одной гибели.

Война •   •  16879 просмотра
Харьков ночью армия рф атаковала дронами, есть повреждения в здании с предприятием - ОВА

россияне сбросили КАБы на Белополье в Сумской области: повредили детский центр и жилые дома

Российские оккупанты нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в Белополье Сумской области, повредив детский центр и около 20 домов, хотя о жертвах не сообщается.

Война •   •  16704 просмотра
россияне сбросили КАБы на Белополье в Сумской области: повредили детский центр и жилые дома

На Николаевщине сбиты 3 российских дрона, без пострадавших

В Николаевской области уничтожены три вражеских БпЛА.

Война •   •  17527 просмотра
На Николаевщине сбиты 3 российских дрона, без пострадавших