Белый дом: спикер Палаты представителей Джонсон ищет повод, чтобы не ставить на голосование помощь Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ищет повод для того, чтобы не выносить на голосование законопроект о выделении помощи Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, передает УНН.

Детали

У Жан-Пьер спросили, не рассматривают ли в Белом доме возможность сосредоточиться на только военной помощи Украине, если это может получить большинство в Палате представителей.

Она в ответ отметила, уже предложенный администрацией законопроект будет иметь двухпартийную поддержку в Палате представителей, если он будет вынесен на голосование.

"Я думаю, что то, что происходит, - это то, что спикер (Джонсон-ред.) дает повод, который не является оправданным, который не нужен. Потому что мы знаем, что если бы он поставил его на голосование, он бы прошел", - заявила пресс-секретарь Белого дома.

Она указала, Белый дом поощряет и будет поощрять спикера Джонсона вынести законопроект о помощи Украине на голосование.

Жан-Пьер отметила, что Украина теряет позиции на поле боя, и это частично потому, что "россия становится еще более агрессивной из-за бездействия Конгресса".

"Речь идет о нашей национальной безопасности - так же как мы говорим о помощи Украине, но это также наша собственная национальная безопасность. Здесь все связано". - резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Дополнение

На фоне постоянных ракетных обстрелов госпожа посол США Бриджит Бринк снова призвала к усилению военной помощи Украине. Как отметила посол, за последние пять дней россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны.