Белый дом объявил об укреплении сотрудничества США и Украины в производстве оружия

Белый дом объявил об усилении сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины и введении совместного производства. Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет УНН.

Детали

Соединенные Штаты и Украина подписали Заявление о намерениях по совместному производства и обмена техническими данными, которые будут работать для удовлетворения насущных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что это совместное производство охватит сферы систем противовоздушной обороны, технического обслуживания и производства критических боеприпасов.

У Белом доме считают, что это усилит сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и будет способствовать более быстрому прохождению инвестиционных соглашений через системы.

Сегодня, в День Вооруженных Сил Украины, правительство Соединенных Штатов провело первый день американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Министерстве торговли в Вашингтоне, округ Колумбия. Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы, чтобы сосредоточиться на значительном увеличении производства оружия для поддержки борьбы Украины за свободу против российской агрессии и укрепления долгосрочной самообороны Украины, - говорится в заявлении.

Как говорится в заявлении, правительства США и Украины вместе стремятся развивать крепкую украинскую оборонно-промышленную базу, которая бы сама себя обеспечивала и способствовала долгосрочной безопасности и экономическому успеху Украины.

Начальные результаты конференции были сосредоточены на первых шагах: институционализации отношений, процессов и диалога между промышленностью и государственными партнерами.

Напомним

США 6 декабря объявили о новом пакете помощи Украине в размере 175 млн долларов Украине в размере 175 млн долларов, включая средства противовоздушной обороны, артиллерию и противотанковое вооружение.

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