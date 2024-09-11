Белый дом обвиняет республиканцев в распространении теории заговора о гаитянах

Белый дом обвинил республиканцев в распространении опасных ложных заявлений о гаитянских иммигрантах после того, как кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс и другие топ-республиканцы опубликовали сообщения в соцсетях, где обвинили гаитян в поедании кошек и других домашних животных. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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«То, что вызывает глубокое беспокойство, - это то, что избранные чиновники Республиканской партии продвигают еще одну теорию заговора, которая пытается разделить людей на основе лжи и, будем честны, элемента расизма», - заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Такие заявления и дезинформация опасны, потому что всегда найдутся люди, которые в это поверят, независимо от того, насколько абсурдными или бессмысленными эти утверждения являются, и могут действовать на основе этой информации таким образом, что кому-то может быть нанесен вред. Это нужно прекратить», - добавил Кирби.

Вэнс, сенатор и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, в понедельник написал в соцсети X: «Поступают сообщения, что люди забирают домашних животных и едят их - те, кто не должен быть в этой стране», обвиняя гаитянских иммигрантов в „создании хаоса“ в Спрингфилде, штат Огайо, его родном городе. Подобные заявления и мемы в последние дни распространяли также другие республиканцы, включая сенатора Теда Круза и миллиардера Илона Маска.

Однако местная полиция не получала никаких подобных сообщений и выпустила заявление по этой ситуации: «В ответ на недавние слухи о криминальной активности иммигрантов в нашем городе мы хотим уточнить, что не было никаких достоверных сообщений или конкретных заявлений о причинении вреда, травмировании или жестоком обращении с домашними животными со стороны иммигрантов», - заявили в полиции Спрингфилда.

Слухи начались в местной группе на Facebook, где кто-то написал, что пропал кот, и без всяких доказательств заявил, что гаитяне взяли животное для еды, сообщает ABC News. Во вторник Вэнс признал, что эти утверждения не имеют подтверждения: «Конечно, возможно, что все эти слухи окажутся ложными», - написал он в X, но продолжил обвинять гаитянскую миграцию во влиянии на здравоохранение, образование и другие вопросы в регионе.

Однако Вэнс не отступил. В другой заметке во вторник он написал: «Не позволяйте плаксиям в СМИ отвлекать вас, настоящие патриоты. Продолжайте распространять мемы о котах».

Этот инцидент происходит на фоне роста количества преступлений на почве ненависти в США. По данным ФБР, количество таких преступлений выросло с около 8 500 в 2018 году до более 13 300 в 2022 году, что является рекордным показателем.

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