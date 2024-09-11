Білий дім звинувачує республіканців у поширенні теорії змови про гаїтян

Білий дім звинуватив республіканців у поширенні небезпечних неправдивих заяв про гаїтянських іммігрантів після того, як кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс та інші топ-республіканці опублікували повідомлення в соцмережах, де звинуватили гаїтян у поїданні котів та інших домашніх тварин. Про це пише Reuters, передає УНН.

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"Те, що викликає глибоке занепокоєння, — це те, що обрані посадовці Республіканської партії просувають ще одну теорію змови, яка намагається розділити людей на основі брехні і, будемо чесні, елементу расизму", — заявив у вівторок речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Такі заяви і дезінформація небезпечні, тому що завжди знайдуться люди, які в це повірять, незалежно від того, наскільки абсурдними чи безглуздими ці твердження є, і можуть діяти на основі цієї інформації таким чином, що комусь може бути завдано шкоди. Це потрібно припинити," — додав Кірбі.

Венс, сенатор і кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії, в понеділок написав у соцмережі X: "Надходять повідомлення, що люди забирають домашніх тварин і їдять їх — ті, хто не повинен бути в цій країні", звинувачуючи гаїтянських іммігрантів у "створенні хаосу" у Спрінгфілді, штат Огайо, його рідному місті. Подібні заяви та меми останніми днями поширювали також інші республіканці, включаючи сенатора Теда Круза та мільярдера Ілона Маска.

Однак місцева поліція не отримувала жодних подібних повідомлень і випустила заяву щодо цієї ситуації: "У відповідь на нещодавні чутки про кримінальну активність іммігрантів у нашому місті ми хочемо уточнити, що не було жодних достовірних повідомлень або конкретних заяв про заподіяння шкоди, травмування чи жорстоке поводження з домашніми тваринами з боку іммігрантів", — заявили в поліції Спрінгфілда.

Чутки почалися у місцевій групі на Facebook, де хтось написав, що зник кіт, і без жодних доказів заявив, що гаїтяни взяли тварину для їжі, повідомляє ABC News. У вівторок Венс визнав, що ці твердження не мають підтвердження: "Звичайно, можливо, що всі ці чутки виявляться хибними", — написав він у X, але продовжив звинувачувати гаїтянську міграцію у впливі на охорону здоров'я, освіту та інші питання в регіоні.

Проте Венс не відступив. У іншому дописі у вівторок він написав: "Не дозволяйте плаксіям у ЗМІ відволікати вас, справжні патріоти. Продовжуйте поширювати меми про котів".

Цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті у США. За даними ФБР, кількість таких злочинів зросла з близько 8 500 у 2018 році до понад 13 300 у 2022 році, що є рекордним показником.

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