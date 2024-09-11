Білий дім звинувачує республіканців у поширенні теорії змови про гаїтян

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54611 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 102532 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 140679 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 116677 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 108965 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113700 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 138946 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75158 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83622 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176984 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
75 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 24677 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30056 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28791 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 20430 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 33415 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 140674 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 138941 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176982 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515773 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595357 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5717 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 28791 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 30056 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 34950 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59003 перегляди
Актуальне
Білий дім звинувачує республіканців у поширенні теорії змови про гаїтян

Білий дім звинувачує республіканців у поширенні теорії змови про гаїтян

Київ • УНН

 • 24376 перегляди

Білий дім критикує республіканців за поширення неправдивих заяв про гаїтянських іммігрантів. Джей Ді Венс та інші звинуватили гаїтян у поїданні домашніх тварин, що викликало занепокоєння через можливі расистські наслідки.

Білий дім звинуватив республіканців у поширенні небезпечних неправдивих заяв про гаїтянських іммігрантів після того, як кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс та інші топ-республіканці опублікували повідомлення в соцмережах, де звинуватили гаїтян у поїданні котів та інших домашніх тварин. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

"Те, що викликає глибоке занепокоєння, — це те, що обрані посадовці Республіканської партії просувають ще одну теорію змови, яка намагається розділити людей на основі брехні і, будемо чесні, елементу расизму", — заявив у вівторок речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Такі заяви і дезінформація небезпечні, тому що завжди знайдуться люди, які в це повірять, незалежно від того, наскільки абсурдними чи безглуздими ці твердження є, і можуть діяти на основі цієї інформації таким чином, що комусь може бути завдано шкоди. Це потрібно припинити," — додав Кірбі.

Венс, сенатор і кандидат у віцепрезиденти від Республіканської партії, в понеділок написав у соцмережі X: "Надходять повідомлення, що люди забирають домашніх тварин і їдять їх — ті, хто не повинен бути в цій країні", звинувачуючи гаїтянських іммігрантів у "створенні хаосу" у Спрінгфілді, штат Огайо, його рідному місті. Подібні заяви та меми останніми днями поширювали також інші республіканці, включаючи сенатора Теда Круза та мільярдера Ілона Маска.

Однак місцева поліція не отримувала жодних подібних повідомлень і випустила заяву щодо цієї ситуації: "У відповідь на нещодавні чутки про кримінальну активність іммігрантів у нашому місті ми хочемо уточнити, що не було жодних достовірних повідомлень або конкретних заяв про заподіяння шкоди, травмування чи жорстоке поводження з домашніми тваринами з боку іммігрантів", — заявили в поліції Спрінгфілда.

Чутки почалися у місцевій групі на Facebook, де хтось написав, що зник кіт, і без жодних доказів заявив, що гаїтяни взяли тварину для їжі, повідомляє ABC News. У вівторок Венс визнав, що ці твердження не мають підтвердження: "Звичайно, можливо, що всі ці чутки виявляться хибними", — написав він у X, але продовжив звинувачувати гаїтянську міграцію у впливі на охорону здоров'я, освіту та інші питання в регіоні.

Проте Венс не відступив. У іншому дописі у вівторок він написав: "Не дозволяйте плаксіям у ЗМІ відволікати вас, справжні патріоти. Продовжуйте поширювати меми про котів".

Цей інцидент відбувається на тлі зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті у США. За даними ФБР, кількість таких злочинів зросла з близько 8 500 у 2018 році до понад 13 300 у 2022 році, що є рекордним показником.

Байден закликає демократів припинити розмови про зміну кандидатів09.07.24, 12:01 • 16020 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.46
Bitcoin
$87,495.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,043.19
Ethereum
$2,081.24