"Белые волки" в составе ЦСО "А" СБУ уничтожили более 800 единиц российской техники за 2 года войны

За 2 года войны Подразделение "Белый волк" в составе ЦСО "А" СБУ уничтожило более 800 единиц российской техники. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Подразделение "Белый волк" в составе Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины уничтожило более 800 единиц российской техники в течение двух лет войны.

Эта новость является частью документального фильма "СБУ: спецназовцы победы", который раскрывает работу подразделения в горячих точках войны.

"Белый волк" успешно и эффективно работает по всей линии фронта. Особо следует отметить операцию по освобождению Изюмщины. Перед тем, как туда заходили Силы обороны, наши "волки", по сути, сожгли вражеский бронекулак... Это реально уникальное подразделение и топовые военные, способные выполнить любую сверхсложную оперативно-боевую задачу - заявил Председатель СБУ Василий Малюк.

Подразделение состоит из добровольцев-патриотов, которые вступили в Центр спецопераций "А" СБУ с началом войны. Они участвовали в различных операциях по обороне различных областей Украины.

Самым ярким результатом "Белого волка" является количество уничтоженной техники врага: не менее 800 единиц с начала полномасштабной агрессии. И это не все. Они также уничтожили около 300 объектов, таких как фортификационные сооружения, склады, огневые позиции - отметил руководитель ЦСО "А" СБУ Евгений Хмара.

Командир подразделения "Белый волк" Олег Емец рассказал, что только на Харьковщине их подразделение уничтожило более 50 российских танков. Это привело к ослаблению обороны противника и позволило Вооруженным силам Украины освободить территории быстро и с минимальными потерями.

Наше подразделение широко взаимодействует с ВСУ. Вместе участвуем в штурмовых действиях. Они в чем-то копируют наш подход к боевой работе, и что приятно, к выучке своего личного состава, стараются получать дроны аналогичных характеристик - подчеркнул Олег Емец.

Подразделение "Белый волк" сосредоточилось на работе с беспилотниками, объединив их разведывательные и ударные возможности, что является одной из первых таких инициатив. После этого "волки" активно работают над развитием и обучением пилотов, штурманов, стрелков-наводчиков и инженеров-саперов.

Добавим

В фильме бойцы из подразделения "Белый волк" рассказали о многочисленных примерах своей боевой деятельности, включая ситуацию, когда один экипаж за одну ночь уничтожил 13 единиц вражеской техники. Кроме того, они выразили свои эмоции относительно потери побратима Александра Энгеля, известного под позывным "Боцман".

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