"Белые волки" в составе ЦСО "А" СБУ уничтожили более 800 единиц российской техники за 2 года войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  159133 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  173095 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  174664 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  162492 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  116320 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128804 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121435 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129270 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141843 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128742 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  210451 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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12 марта 2024, 06:25  •  352546 просмотра

"Белые волки" в составе ЦСО "А" СБУ уничтожили более 800 единиц российской техники за 2 года войны

Подразделение "Белый волк" Центра специальных операций "А" СБУ за два года войны уничтожило более 800 единиц российской техники.

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"Белые волки" в составе ЦСО "А" СБУ уничтожили более 800 единиц российской техники за 2 года войны

Зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Полтавской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении вражеских беспилотников в Полтавскую область.

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Зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Полтавской области

российские обстрелы в Сумской области: 1 человек погиб, 1 - ранен

17 марта 2024 года рф осуществила 60 обстрелов и вызвала 341 взрыв в приграничных районах и населенных пунктах Сумской области, в результате чего одно гражданское лицо погибло и еще одно получило ранения в селе Большая Писаревка в результате авиаудара.

Война •   •  12212 просмотра
российские обстрелы в Сумской области: 1 человек погиб, 1 - ранен

российские ударные БпЛА движутся в направлении Кировоградской области

Военно-воздушные силы Украины информируют о движении ударных беспилотников в направлении Кировоградской области.

Война •   •  15838 просмотра
российские ударные БпЛА движутся в направлении Кировоградской области

Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников в Днепропетровской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о возможных атаках беспилотников в Днепропетровской области.

Война •   •  19447 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников в Днепропетровской области

Вражеские беспилотники зафиксированы в направлении Львовской области

Военно-воздушные силы Украины информируют о российских беспилотниках, которые направляются во Львовскую область.

Война •   •  23454 просмотра
Вражеские беспилотники зафиксированы в направлении Львовской области

Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград на Кубке Европы в Латвии

Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград, в том числе 1 золотую, 2 серебряные и 8 бронзовых, заняв 4-е место на Кубке Европы в Риге, Латвия.

спорт •   •  21198 просмотра
Сборная Украины по дзюдо завоевала 11 наград на Кубке Европы в Латвии

российские БпЛА направляются в сторону Волынской области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении вражеских БпЛА из Ровенской области в направлении Волынской.

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российские БпЛА направляются в сторону Волынской области

ВСУ предупреждают о потенциальных атаках беспилотников в Черновицкой области

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины информируют о возможных атаках беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) в Черновицкой области.

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ВСУ предупреждают о потенциальных атаках беспилотников в Черновицкой области

Ракетная атака рф на Сумы: повреждены объекты инфраструктуры, нет пострадавших

российский ракетный удар повредил гражданскую инфраструктуру в городе Сумы, но никто из мирных жителей не пострадал.

Война •   •  28725 просмотра
Ракетная атака рф на Сумы: повреждены объекты инфраструктуры, нет пострадавших