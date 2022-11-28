Бельгия выделит Украине 150 тысяч евро помощи для культурной сферы

Детали

Представитель Украины встретился с министершой иностранных дел, европейских дел и внешней торговли и федеральных учреждений культуры Бельгии Аджеей Лябиб в Киеве.

Кроме помощи культуре было объявлено, что Брюссель предоставит новые гуманитарную и военную помощь и присоединился к гуманитарной инициативе “Grain from Ukraine”.

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“В ходе встречи, мы договорились о важном сотрудничестве: украинские сезоны культуры в Бельгии, поставки генераторов нашим заведениям и медиа для зимы, распространение запрета российской пропаганды, помощь в сохранении украинского культурного наследия и помощь в размере 150 тысяч евро культурной сфере”, — сообщил Александр Ткаченко.

Напомним

Бельгия предоставит 10 млн. евро, а Франция 6 млн. евро для поставки украинского зерна в беднейших стран Африки.