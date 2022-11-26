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Франція та Бельгія виділять 16 млн євро на програму "Зерно з України"

Франція та Бельгія виділять 16 млн євро на програму "Зерно з України"

Київ • УНН

 • 1060139 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Бельгія надасть 10 млн євро, а Франція 6 млн євро для постачання українського зерна до найбідніших країн Африки, передає УНН.

Цитата

«Я пишаюсь, що можу оголосити про те, що ми надаємо цій ініціативі (Grain from Ukraine - ред.) 10 млн євро», - сказав прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо на International Summit on Food Security.

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Президент Франції Еманюель Макрон заявив у відеозверненні під час International Summit on Food Security, що започаткуванням сьогодні Президентом України ініціативи «Зерно з України» робить великий внесок у зміцнення глобальної продовольчої безпеки.

«Я хотів би привітати цю ініціативу, яка відображає мужність українського народу. Франція підтримує Україну, найбільш вразливі країни та продовольчу програму. Ми виділяємо 14 млн дол, щоб допомогти Всесвітній продовольчій програмі доставити 25 тис. тонн пшениці подарованої Україною до Сомалі. Крім того, я оголошую про додатковий внесок у розмірі 6 млн євро для транспортування та розподілу Всесвітньою продовольчою програмою українського зерна до Ємену та Судану», - розповів Макрон.

Доповнення

Україна запускає ініціативу Grain from Ukraine, в рамках якої до кінця наступної весни планує відправити мінімум 60 суден з українським продовольством до найбідніших країн Африки.

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