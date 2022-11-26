Україна з партнерами робить усе для зняття гостроти спровокованої рф продовольчої кризи - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна разом з партнерами робить усе, щоб зняти гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала росія війною та блокадою українських портів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо в Києві, передає УНН з посиланням на ОП.
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«І тоді, і зараз геноцидна політика кремля щодо до наших громадян, до суспільства, до держави спрямована на тотальне підкорення й знищення народу України. Але зараз російська геноцидна політика вийшла далеко за межі нашої держави, нашого континенту й загрожує мільйонам людей у багатьох країнах світу», – сказав Зеленський.
Він зазначив, що росія зробила все, щоб продовольча криза, яка була спровокована саме блокадою українських портів і війною проти України, стала надзвичайно гострою для багатьох країн світу.
«Ми з партнерами робимо все, щоб зняти гостроту цієї продовольчої кризи, цього глобального виклику. І я вдячний Бельгії та особисто пану Премʼєр-міністру за дієву солідарність у цих умовах», - розповів Зеленський.
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Деталі
Президент також повідомив, що одним із головних питань, яке вони сьогодні обговорили, з якого почали, стала українська ініціатива Grain from Ukraine.
«Бельгія підтримала її першою – приєдналася, надаючи фінансування для здійснення гуманітарного постачання продовольства до країн, яким дуже складно», – сказав Глава держави.
Він висловив переконання в тому, що завдяки спільним зусиллям мільйони людей у найбідніших країнах Африки й Азії будуть врятовані від голоду та повʼязаних із ним соціальних катаклізмів.
«Україна завжди була й залишиться гарантом світової продовольчої безпеки, і навіть у таких жорстких умовах війни українське лідерство працює заради глобальної стабільності», – наголосив Зеленський.
Прем'єр-міністр Бельгії під час брифінгу в Києві зауважив, що його країна охоче підтримала надзвичайно важливу ініціативу Президента України Grain from Ukraine.
«Ця ініціатива дає змогу запобігти можливим проблемам із продовольчим забезпеченням в окремих африканських країнах. Крім того, це підтримує вашу економіку, Україну в цей складний період», – наголосив Александр Де Кроо.
Доповнення
Зеленський повідомляв про співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні.