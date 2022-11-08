Президент повідомив про співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні

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У своєму зверненні Володимир Зеленський поінформував, що вже готується до дипломатичних активностей другої половини листопада. Це вагомі саміти: G20, АСЕАН, Парламентська асамблея НАТО і деякі інші.

Також Президент заявив про продовження й розширення нашої експортної зернової ініціативи.

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“Додамо ще постійний гуманітарний компонент до зернового експорту. Разом з передовими і найбільш сумлінними державами будемо збільшувати допомогу тим країнам і народам, які особливо потерпають від продовольчої кризи.

І вже відбулися перші наради, маємо перші міжнародні домовленості. Фактично разом з партнерами починаємо таку співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні. Давно говориться, що потрібна глобальна координація для порятунку найбільш бідних країн світу від голоду. І саме такий механізм координації зараз і опрацьовуємо”, — заявив Зеленський.

Гарант зустрівся з постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд, і значна частина їх переговорів була присвячена саме гуманітарним темам.

Нагадаємо

Зеленський обговорив з постпредом США в ООН створення повітряного щита над Україною та продовольчу безпеку.