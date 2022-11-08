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Президент повідомив про співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні

Президент повідомив про співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні

Київ • УНН

 • 335101 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський повідомив про роботу над розширенням зернової угоди та співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні. Про це пише УНН.

Деталі

У своєму зверненні Володимир Зеленський поінформував, що вже готується до дипломатичних активностей другої половини листопада. Це вагомі саміти: G20, АСЕАН, Парламентська асамблея НАТО і деякі інші.

Також Президент заявив про продовження й розширення нашої експортної зернової ініціативи.

Цитата

“Додамо ще постійний гуманітарний компонент до зернового експорту. Разом з передовими і найбільш сумлінними державами будемо збільшувати допомогу тим країнам і народам, які особливо потерпають від продовольчої кризи.

І вже відбулися перші наради, маємо перші міжнародні домовленості. Фактично разом з партнерами починаємо таку співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні. Давно говориться, що потрібна глобальна координація для порятунку найбільш бідних країн світу від голоду. І саме такий механізм координації зараз і опрацьовуємо”, — заявив Зеленський.

Гарант зустрівся з постійною представницею США при ООН Ліндою Томас-Грінфілд, і значна частина їх переговорів була присвячена саме гуманітарним темам.

Нагадаємо

Зеленський обговорив з постпредом США в ООН створення повітряного щита над Україною та продовольчу безпеку.

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