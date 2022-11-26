Украина с партнерами делает все для снятия остроты спровоцированной рф продовольственного кризиса - Зеленский

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина вместе с партнерами делает все, чтобы снять остроту продовольственного кризиса, который спровоцировала россия войной и блокадой украинских портов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо в Киеве, передает УНН со ссылкой на ОП.