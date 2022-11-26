Стартувала ініціатива "Зерно з України": мінімум 60 суден планують відправити у найбідніші країни Африки

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«Сьогодні очевидно, що повноцінне функціонування зернового коридору є недостатнім для забезпечення продовольчих потреб. Особливо тих країн, яким гостро загрожує голод. Задля подолання цього та загалом продовольчих загроз Україна зібрала цей захід. Це перший захід - International Summit on Food Security. Тут я хочу оголосити та розповісти про цю нашу нову міжнародну ініціативу, яку підтримали ви колеги - Grain from Ukraine», - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що в рамках Grain from Ukraine українське продовольство буде направлятися до країн Африки та Азії.

«Наша мета амбітна та конкретна – врятувати від голоду щонайменше 5 млн людей…Загалом за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни ми плануємо відправити з наших портів мінімум 60 суден, неменше 10 на місяць до країн, які під загрозою голоду та посухи – це Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Емен, Конго, Кенія, Нігерія. Всі вони гостро потребують доомоги», - зазначив Зеленський.

Він також оголосив, що сьогодні в день старту до Grain from Ukraine до ініціативи приєдналося понад 20 країн.