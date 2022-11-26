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Стартувала ініціатива "Зерно з України": мінімум 60 суден планують відправити у найбідніші країни Африки

Стартувала ініціатива "Зерно з України": мінімум 60 суден планують відправити у найбідніші країни Африки

Київ • УНН

 • 1478791 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Україна запускає ініціативу Grain from Ukraine, в рамках якої до кінця наступної весни планує відправити мінімум 60 суден з українським продовольством до найбідніших країн Африки. Про це заявив Президент України Володимира Зеленського під час International Summit on Food Security, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Сьогодні очевидно, що повноцінне функціонування зернового коридору є недостатнім для забезпечення продовольчих потреб. Особливо тих країн, яким гостро загрожує голод. Задля подолання цього та загалом продовольчих загроз Україна зібрала цей захід. Це перший захід - International Summit on Food Security. Тут я хочу оголосити та розповісти про цю нашу нову міжнародну ініціативу, яку підтримали ви колеги - Grain from Ukraine», - сказав Зеленський.

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Деталі

Він зазначив, що в рамках Grain from Ukraine українське продовольство буде направлятися до країн Африки та Азії.

«Наша мета амбітна та конкретна – врятувати від голоду щонайменше 5 млн людей…Загалом за програмою Grain from Ukraine до кінця наступної весни ми плануємо відправити з наших портів мінімум 60 суден, неменше 10 на місяць до країн, які під загрозою голоду та посухи – це Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Емен, Конго, Кенія, Нігерія. Всі вони гостро потребують доомоги», - зазначив Зеленський.

Він також оголосив, що сьогодні в день старту до Grain from Ukraine до ініціативи приєдналося понад 20 країн.

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