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Стартовала инициатива "Зерно из Украины": минимум 60 судов планируют отправить в беднейшие страны Африки

Стартовала инициатива "Зерно из Украины": минимум 60 судов планируют отправить в беднейшие страны Африки

Киев • УНН

 • 1478787 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Украина запускает инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой до конца следующей весны планирует отправить минимум 60 судов с украинским продовольствием в беднейшие страны Африки. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время International Summit on Food Security, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Сегодня очевидно, что полноценное функционирование зернового коридора недостаточно для обеспечения продовольственных потребностей. Особенно тех стран, которым остро угрожает голод. Для преодоления этого и продовольственных угроз Украина собрала это мероприятие. Это первое мероприятие – International Summit on Food Security. Здесь я хочу объявить и рассказать об этой нашей новой международной инициативе, которую поддержали вы коллеги - Grain from Ukraine», - сказал Зеленский.

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Детали

Он отметил, что в рамках Grain from Ukraine украинская продовольствие будет направляться в страны Африки и Азии.

«Наша цель амбициозная и конкретная – спасти от голода по меньшей мере 5 млн человек…Всего по программе Grain from Ukraine к концу следующей весны мы планируем отправить из наших портов минимум 60 судов, не менее 10 в месяц в страны, которые под угрозой голода и засухи – это Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Все они остро нуждаются в помощи», - отметил Зеленский.

Он также объявил, что сегодня в день старта в Grain from Ukraine к инициативе присоединилось более 20 стран.

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