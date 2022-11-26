Франция и Бельгия выделят 16 млн евро на программу "Зерно из Украины"

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«Я горжусь, что могу объявить о том, что мы предоставляем этой инициативе (Grain from Ukraine – ред.) 10 млн евро», – сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на International Summit on Food Security.

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Президент Франции Эманюэль Макрон заявил в видеообращении во время International Summit on Food Security, что началом сегодня Президентом Украины инициативы «Зерно из Украины» вносит большой вклад в укрепление глобальной продовольственной безопасности.

«Я хотел бы поздравить эту инициативу, отражающую мужество украинского народа. Франция поддерживает Украину, наиболее уязвимые страны и продовольственную программу. Мы выделяем 14 млн долл., чтобы помочь Всемирной продовольственной программе доставить 25 тыс. тонн пшеницы, подаренной Украиной в Сомали. Кроме того, я объявляю о дополнительном взносе в размере 6 млн евро для транспортировки и распределения Всемирной продовольственной программой украинского зерна в Йемен и Судан», - рассказал Макрон.

Дополнение

Украина запускает инициативу Grain from Ukraine, в рамках которой до конца следующей весны планирует отправить минимум 60 судов с украинским продовольствием в беднейшие страны Африки.