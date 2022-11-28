Бельгія виділить Україні 150 тисяч євро допомоги для культурної сфери

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Представник України зустрівся з міністеркою закордонних справ, європейських справ і зовнішньої торгівлі та федеральних установ культури Бельгії Аджеї Лябіб у Києві.

Окрім допомоги культурі було оголошено, що Брюссель надасть нові гуманітарну та військову допомоги і долучився до гуманітарної ініціативи “Grain from Ukraine”.

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“У ході зустрічі, ми домовились про важливу співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомогу в збереженні української культурної спадщини та допомога у розмірі 150 тисяч євро культурній сфері”, — повідомив Олександр Ткаченко.

Нагадаємо

Бельгія надасть 10 млн євро, а Франція 6 млн євро для постачання українського зерна до найбідніших країн Африки.