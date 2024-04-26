ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News

Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 19:22  •  7879 просмотра

Read in English

Бельгия поставит Украине до 4 истребителей F-16 до конца 2023 года, раньше ранее ранее запланированной даты поставки - 2025 года, причем расходы будут покрыты за счет налогов на российские активы.

До конца этого года Бельгия поставит Украине истребители F-16. Об этом заявили премьер-министр Александр Де Кроо и министр обороны Людвин Дедондер. Отмечается, что правительство не будет ждать до 2025 года, чтобы поставить самолеты, как это планировалось ранее. Об этом пишет издание VRT News, передает УНН.

Это большой шаг для защиты Украины. ... Наша страна уже была членом коалиции F-16, вместе с которой отвечала за ремонт поставленных самолетов и обучение украинских пилотов. Но теперь наша страна присоединяется к ограниченному кругу стран, которые фактически будут поставлять самолеты в Украину.

- сказал министр Александр Де Кроо во время пресс-конференции.

Детали

Он отметил, что пока  Бельгия отправит в Украину максимум 4 самолета.

Дальнейшие поставки зависят от времени прибытия F-35.

 - добавил премьер.

Пока не совсем понятно, когда F-16 будут доставлены в Украину, но по словам министра обороны Людвина Дедондера, это произойдет "как можно быстрее".

Мы сделаем все возможное, чтобы поставить самолет до конца года.

- сказала Дедондера во время пресс-конференции.

Чиновники также заявили, что кроме самолетов, они планируют поставить украинцам ПВО на сумму более 200 миллионов евро. Де Кроо подчеркнул, что все поставки военной техники будут оплачиваться за счет налогов на российские активы.

Вы знаете, что в нашей стране "запарковано" много российских денег. Мы используем проценты с них, чтобы дать украинцам, чтобы они могли защититься от россиян. Поэтому эти поставки не будут оплачиваться из налоговых  денег бельгийцев.

- пообещал Де Кроо.

Дополнительно

В издании отметили, что объявленная поставка F-16 в Украину стала неожиданностью. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2023 года в Бельгию ему обещали поставить эти истребители "только с 2025 года".

Ранее начальник оборонного ведомства Мишель Хофман и генерал материальных ресурсов Гетинк заявляли, что Минобороны Бельгии не имеет возможности пожертвовать Украине F-16.

Флот нужен нашей стране для выполнения собственных миссий.

 - говорили они.

VRT NWS получил доступ к детальным данным о текущем состоянии воздушного флота Бельгии и предоставил их экспертам с большим послужным списком.

Наша страна, безусловно, может подарить Украине F-16, если захочет. Объявленная сегодня поставка подтверждает это.

- подтвердил действующий старший военный.

Напомним

В середине апреля Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявлял, что Бельгия поддерживает подготовку украинских пилотов для самолетов F-16 и надеется, что первая поставка состоится в мае, но Бельгия все еще сама нуждается в F-16, пока они не будут заменены на F-35.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаполитикаНовости МираТехнологии
lockheed-martin-f-35-lightning-iiLockheed Martin F-35 Lightning II
belgiyaБельгия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  104348 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  114939 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  117230 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  111023 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  77205 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  76385 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153061 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167865 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172315 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151386 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Новости по теме
Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News

Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News

  •  7879 просмотра
Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

  •  8676 просмотра
Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

  •  8910 просмотра
Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения

Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения

  •  12587 просмотра
ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

  •  11133 просмотра
Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании

Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании

  •  14144 просмотра
Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины

Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины

  •  14127 просмотра
ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

  •  13771 просмотра
Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

  •  16233 просмотра
Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

  •  15945 просмотра

Популярные

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

  •  128389 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

  •  132303 просмотра
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

  •  115348 просмотра
Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ

Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ

  •  102918 просмотра
Льготные цены на электроэнергию для украинцев продлевают - Шмыгаль

Льготные цены на электроэнергию для украинцев продлевают - Шмыгаль

  •  78812 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

  •  128389 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

  •  132303 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  170085 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  191037 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  331479 просмотра

Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News

Бельгия поставит Украине до 4 истребителей F-16 до конца 2023 года, раньше ранее ранее запланированной даты поставки - 2025 года, причем расходы будут покрыты за счет налогов на российские активы.

Война •   •  7879 просмотра
Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News

Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

Среди пострадавших в ДТП, спровоцированного главой Броварской райгосадминистрации, - 32-летняя мать с 2,5-летней дочерью, а также двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет, которые получили различные травмы, включая переломы, черепно-мозговые травмы и ушибы.

Общество •   •  8676 просмотра
Двухлетний ребенок получил перелом плечевой кости: глава Киевской ОГА сообщил о состоянии пострадавших во время ДТП в Броварах

Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

Байден подтверждает готовность к дебатам с Трампом на президентских выборах в США, детали не определены.

Новости Мира •   •  8910 просмотра
Байден заявил, что планирует провести дебаты с Трампом

Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения

Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче, чтобы обсудить безопасность города, перспективы развития, гражданскую инфраструктуру, рабочие места, защиту Чернобыльской АЭС и охрану границы.

Война •   •  12587 просмотра
Зеленский провел совещание по безопасности в Славутиче: говорили о развитии города и зоны отчуждения

ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Броварах, которое устроил чиновник Владимир Майбоженко, - находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения он совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Криминал и ЧП •   •  11133 просмотра
ДТП с пострадавшими в Броварах: глава РГА Майбоженко задержан, начато досудебное расследование

Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании

Испания пришлет Украине ракеты Patriot, которые прибудут на базу материально-технического обеспечения в течение четырех дней, а также предоставит другую военную помощь, включая пулеметы, транспортные средства, противотанковое оружие и гаубицы в течение следующих двух месяцев.

Война •   •  14144 просмотра
Испания отправит Украине ракеты Patriot - Минобороны Испании

Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины

Пакет военной помощи США на сумму 6 миллиардов долларов для Украины включает боеприпасы для систем ПВО Patriot и NASAMS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты, радары и оборудование для интеграции западных систем в систему ПВО Украины.

Война •   •  14127 просмотра
Боеприпасы для "Patriot" и "NASAMS", артснаряды и многое другое: что войдет в пакет военной помощи США на 6 млрд долларов для Украины

ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

Председатель Броварской райгосадминистрации сбил четырех пешеходов, в том числе ребенка, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В полиции сообщили подробности.

Криминал и ЧП •   •  13771 просмотра
ДТП с участием главы Броварской РГА Майбоженко: в полиции рассказали подробности

Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

США предоставят Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 6 миллиардов долларов, включая транспортные средства, системы противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками и ракеты класса "воздух-земля" для истребителей, чтобы значительно улучшить ситуацию в Украине.

Война •   •  16233 просмотра
Глава Пентагона анонсировал предоставление Украине пакета вооружений на 6 миллиардов долларов

Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен после того, как спровоцировал ДТП, в котором пострадали 4 человека, в том числе ребенок.

политика •   •  15945 просмотра
Глава Броварской РГА Майбоженко, устроивший ДТП, будет уволен - ОВА