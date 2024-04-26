Бельгия поставит Украине истребители F-16 в 2024 году, раньше, чем планировалось - VRT News
Киев • УНН
Бельгия поставит Украине до 4 истребителей F-16 до конца 2023 года, раньше ранее ранее запланированной даты поставки - 2025 года, причем расходы будут покрыты за счет налогов на российские активы.
До конца этого года Бельгия поставит Украине истребители F-16. Об этом заявили премьер-министр Александр Де Кроо и министр обороны Людвин Дедондер. Отмечается, что правительство не будет ждать до 2025 года, чтобы поставить самолеты, как это планировалось ранее. Об этом пишет издание VRT News, передает УНН.
Это большой шаг для защиты Украины. ... Наша страна уже была членом коалиции F-16, вместе с которой отвечала за ремонт поставленных самолетов и обучение украинских пилотов. Но теперь наша страна присоединяется к ограниченному кругу стран, которые фактически будут поставлять самолеты в Украину.
Детали
Он отметил, что пока Бельгия отправит в Украину максимум 4 самолета.
Дальнейшие поставки зависят от времени прибытия F-35.
Пока не совсем понятно, когда F-16 будут доставлены в Украину, но по словам министра обороны Людвина Дедондера, это произойдет "как можно быстрее".
Мы сделаем все возможное, чтобы поставить самолет до конца года.
Чиновники также заявили, что кроме самолетов, они планируют поставить украинцам ПВО на сумму более 200 миллионов евро. Де Кроо подчеркнул, что все поставки военной техники будут оплачиваться за счет налогов на российские активы.
Вы знаете, что в нашей стране "запарковано" много российских денег. Мы используем проценты с них, чтобы дать украинцам, чтобы они могли защититься от россиян. Поэтому эти поставки не будут оплачиваться из налоговых денег бельгийцев.
Дополнительно
В издании отметили, что объявленная поставка F-16 в Украину стала неожиданностью. Во время визита президента Украины Владимира Зеленского 11 октября 2023 года в Бельгию ему обещали поставить эти истребители "только с 2025 года".
Ранее начальник оборонного ведомства Мишель Хофман и генерал материальных ресурсов Гетинк заявляли, что Минобороны Бельгии не имеет возможности пожертвовать Украине F-16.
Флот нужен нашей стране для выполнения собственных миссий.
VRT NWS получил доступ к детальным данным о текущем состоянии воздушного флота Бельгии и предоставил их экспертам с большим послужным списком.
Наша страна, безусловно, может подарить Украине F-16, если захочет. Объявленная сегодня поставка подтверждает это.
Напомним
В середине апреля Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявлял, что Бельгия поддерживает подготовку украинских пилотов для самолетов F-16 и надеется, что первая поставка состоится в мае, но Бельгия все еще сама нуждается в F-16, пока они не будут заменены на F-35.
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