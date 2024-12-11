Беларусь испытала у границ с Украиной новую ракету возле границ с Украиной
Киев • УНН
На полигоне Мерлинский Беларусь провела испытания новой зенитной управляемой ракеты 9М318 для комплекса «Бук-МБ2». Из-за пусков ракет в Украине была объявлена воздушная тревога.
Во вторник, 10 декабря, Беларусь провела у границы с Украиной испытания новой зенитной управляемой ракеты для комплекса "Бук-МБ2". Об этом сообщает мониторинговый OSINT-проект "Беларуский Гаюн", передает УНН.
Детали
Отмечается, что испытания проходили на территории бывшего 41 авиационного полигона (Мерлинский), где ранее ввели зону ограничения полетов. Именно из-за пусков ракет днем в Украине была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что зона ограничения действует до 20 декабря, то есть. не исключено, что ракетные пуски на этой территории продолжатся в ближайшие дни
Государственный военно-промышленный комитет Беларуси сообщил, что ракета 9М318 используется для поражения скоростных маневрирующих аэродинамических целей, тактических баллистических, крылатых, авиационных и противокорабельных ракет и вертолетов в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия, а также надводных и радиоконтрастных наземных целей.
9М318 имеет активную головку самонаведения, которая позволяет поражать цели с большей вероятностью, а также освобождать целевой канал ЗРК, не дожидаясь поражения цели.
Напомним
Самопровозглашенный президент Беларуси сообщил о ввозе в страну нескольких десятков ядерных боеголовок. Он подчеркнул, что это тактическое ядерное оружие, которое в 5 раз мощнее комплекса "орэшник".