Базилику святого Павла в Риме закрыли из-за трещины после землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Базилику Святого Павла в Риме закрыли из-за повреждения в результате землетрясения. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.
Как отмечается, на стенах собора появились трещины, и он был закрыт для проверки. На месте работают бригады спасателей и полиция.
Также известно об обвале церквей в ряде городов у эпицентра землетрясения. В частности, повреждения получила церковь святого Бенедикта в Норчи.
Как сообщал УНН, несколько десятков человек получили травмы в результате землетрясения в Италии, произошедшего 30 октября.