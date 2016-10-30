Базилику святого Павла в Риме закрыли из-за трещины после землетрясения

Как отмечается, на стенах собора появились трещины, и он был закрыт для проверки. На месте работают бригады спасателей и полиция.

Также известно об обвале церквей в ряде городов у эпицентра землетрясения. В частности, повреждения получила церковь святого Бенедикта в Норчи.

Как сообщал УНН, несколько десятков человек получили травмы в результате землетрясения в Италии, произошедшего 30 октября.