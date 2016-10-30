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15 марта, 19:03 • 115600 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167779 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138714 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131111 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113274 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105768 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101661 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Базилику святого Павла в Риме закрыли из-за трещины после землетрясения

Базилику святого Павла в Риме закрыли из-за трещины после землетрясения

Киев • УНН

 • 17555 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Базилику Святого Павла в Риме закрыли из-за повреждения в результате землетрясения. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.

Как отмечается, на стенах собора появились трещины, и он был закрыт для проверки. На месте работают бригады спасателей и полиция.

Также известно об обвале церквей в ряде городов у эпицентра землетрясения. В частности, повреждения получила церковь святого Бенедикта в Норчи.

Как сообщал УНН, несколько десятков человек получили травмы в результате землетрясения в Италии, произошедшего 30 октября.

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