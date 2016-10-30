Базиліку святого Павла у Римі закрили через тріщини після землетрусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Базиліку Святого Павла у Римі закрили через пошкодження внаслідок землетрусу. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.
Як зазначається, на стінах собору з’явилися тріщини, і його було закрито для перевірки. На місці працюють бригади рятувальників та поліція.
Також відомо про обвали церков у низці міст біля епіцентру землетрусу. Зокрема, пошкодження отримала церква святого Бенедикта у Норче.
Як повідомляв УНН, кілька десятків людей отримали травми внаслідок землетрусу в Італії, що стався 30 жовтня.